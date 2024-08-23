Российский бизнес полюбил один новый вид рекламы

Интерес российского бизнеса к рекламе в VK Клипах вырос в 2024 году в три раза

Интерес российского бизнеса к рекламе в VK Клипах вырос за шесть месяцев текущего года в три раза, сообщила соцсеть в релизе для «Ленты.ру».

Уточняется, что в три раза предприниматели увеличили бюджеты на продвижение в VK Клипах. Чаще всего короткую вертикальную видеорекламу используют для промо мобильных приложений, сбора заявок от клиентов и привлечения пользователей на сайты.

Самый высокий средний чек на рекламу в клипах у финансовых компаний. Затем идет бизнес из категории «инструменты» и «игры». Последние активнее других за год увеличили бюджеты на промо в вертикальных роликах.

Популярность коротких вертикальных роликов продолжает увеличивать интерес бизнеса к этому формату, объяснил директор по рекламным технологиям VK Станислав Бонбин. Продвигают рекламу в клипах и крупные, и совсем небольшие компании, а также отдельные авторы. В VK сообщили, что пользователи стали проводить в три раза больше времени за просмотром коротких роликов. Этому способствует как рост контента и авторов, так и улучшение системы рекомендаций и увеличение доли клипов в ленте «ВКонтакте».

