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13:00, 23 августа 2024Интернет и СМИ

Российский бизнес полюбил один новый вид рекламы

Интерес российского бизнеса к рекламе в VK Клипах вырос в 2024 году в три раза

Фото: Unsplash

Интерес российского бизнеса к рекламе в VK Клипах вырос за шесть месяцев текущего года в три раза, сообщила соцсеть в релизе для «Ленты.ру».

Уточняется, что в три раза предприниматели увеличили бюджеты на продвижение в VK Клипах. Чаще всего короткую вертикальную видеорекламу используют для промо мобильных приложений, сбора заявок от клиентов и привлечения пользователей на сайты.

Самый высокий средний чек на рекламу в клипах у финансовых компаний. Затем идет бизнес из категории «инструменты» и «игры». Последние активнее других за год увеличили бюджеты на промо в вертикальных роликах.

Популярность коротких вертикальных роликов продолжает увеличивать интерес бизнеса к этому формату, объяснил директор по рекламным технологиям VK Станислав Бонбин. Продвигают рекламу в клипах и крупные, и совсем небольшие компании, а также отдельные авторы. В VK сообщили, что пользователи стали проводить в три раза больше времени за просмотром коротких роликов. Этому способствует как рост контента и авторов, так и улучшение системы рекомендаций и увеличение доли клипов в ленте «ВКонтакте».

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      Антон Похиляк
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