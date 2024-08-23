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08:28, 23 августа 2024Из жизни

«Самая сексуальная ученая в мире» подхватила солдатскую болезнь

Фото: @rosiekmoore

Американская исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная ученая в мире», заболела солдатской болезнью из-за частых погружений с аквалангом. Об этом сообщает Daily Star.

28-летняя Мур рассказала, что приняла участие в некоем дайвинг-проекте, в ходе которого ей пришлось находиться в холодной воде каждый день. «В рамках недавнего проекта нам приходилось погружаться по 15 часов в сутки несколько дней подряд. Из-за этого у меня развилась траншейная стопа — кожа просто пластами облезала», — сказала американка.

К ролику она приложила фотографию ноги, пораженной этой болезнью, однако отметила, что снимок не ее. «Никогда не выкладываю свои ступни в интернете. Ни в каком виде», — пошутила Мур.

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Подписчики исследовательницы начали требовать, чтобы она выложила фотографии стоп. Кроме того, они советовали, как избавиться от болезни. Один из них рекомендовал натереть ноги кокосовым маслом.

Траншейная стопа — заболевание, которое возникает при долгом воздействие на ноги холода и сырости. В запущенных формах может привести к омертвению тканей и развитию гнилостных инфекций. Впервые была описана врачами в ходе Первой мировой войны: траншейная стопа развивалась у солдат, которые долго находились в сырых окопах.

Ранее сообщалось, что Рози Мур заразилась опасной лихорадкой. Она подхватила болезнь во время путешествия по джунглям Южной Америки.

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      Никита Савин
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