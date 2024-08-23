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19:58, 23 августа 2024Бывший СССР

Украинский дипломат назвал решение ФРГ сократить финансирование Украины армагеддоном

Дипломат Мельник назвал решение Германии о сокращении помощи армагеддоном
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Решение сократить финансовую помощь для Украины со стороны ФРГ повлечет за собой разрушительные последствия. Об этом заявил экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в соцсети X.

Предварительное решение немецкого правительства о прекращении финансирования поставок оружия Украине из бюджета и замена его «сомнительными кредитами из замороженных российских активов — это армагеддон с разрушительными последствиями для Киева», прокомментировал дипломат возможное решение ФРГ.

Бывший посол в Германии отреагировал на комментарий эксперта по вопросам безопасности Кристиана Меллинга, который заявил о бюджетном споре в федеральном правительстве.

Ранее Андрей Мельник заявил, что не жалеет о том, что назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» в мае 2022 года. Он раскритиковал политика за отказ посетить Киев. После скандала Мельника перевели на должность заместителя главы МИД Украины.

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