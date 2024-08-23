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12:40, 23 августа 2024Бывший СССР

Усатый обвинил Санду в плагиате

Лидер «Нашей партии» Молдавии Ренато Усатый обвинил Санду в плагиате

Фото: Telegram-канал Renato Usatîi

Лидер «Нашей партии» Молдавии Ренато Усатый обвинил действующего президента республики Майю Санду в плагиате его предвыборного лозунга. Об этом сообщает издание Newsmaker.

Политик увидел в оформлении предвыборного выступления Санду сходство с дизайном, используемым его партией. «Усатый обратил внимание на то, что мероприятие было выдержано в белых и синих тонах, схожих с цветами, которые использует "Наша партия"», — отмечает издание.

Кроме того, Санду вступила в предвыборную гонку с лозунгом «За Молдову». Политик считает, что партия действующего президента использовала его лозунг без его согласия.

Представитель партии Санду «Действие и солидарность» в ответ на обвинения Усатого заявила, что Молдавия не принадлежит кому-то одному и страна является общим домом для всех.

Ранее правящая партия «Действие и солидарность» выдвинула Санду кандидатом на пост президента Молдавии. Центральная избирательная комиссия республики 21 августа начала регистрацию кандидатов в президенты и участников референдума по евроинтеграции.

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      Сергей Болиев
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