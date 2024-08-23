В ДНР опровергли данные о долгосрочных отключениях света в осенне-зимний период

22 августа в социальных сетях и Telegram-каналах начало распространяться распоряжение правительства ДНР, в котором утверждается о «долгосрочных отключениях электроснабжения социальных объектов» в регионе. Сообщается также, что для решения этой проблемы власти республики запрашивают дизельные генераторы на время отопительного сезона. Однако распространяемый документ оказался фейком.

Так, документ, который распространился в социальных сетях, имеет номер 79-Р11. На сайте правительства ДНР распоряжение с таким номером есть, однако в нем речь идет о безвозмездной передаче движимого имущества, находящегося в собственности, а не об отключении электроэнергии. У документа также отличается дата. В социальных сетях «документ» с таким номером от 31 июля, а настоящий — от 1 августа 2024 года.

Кроме того, в распространяемом документе распоряжение даются министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР, однако после вхождения республики в состав России в ДНР нет отдельного министерства. С 1 января 2023 года в ДНР создано ГУ МЧС России по республике, а Алексей Кострубицкий, который ранее занимал должности министра, сейчас является начальником управления.

Также, в правительстве ДНР распространяемый документ назвали фейком.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».