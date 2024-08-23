Версию о рикошетивших от драгоценностей царской семьи пулях оценили

Ювелир Данилов усомнился в версии о рикошетивших от бриллиантов Романовых пулях

Версия о том, что в царскую семью Романовых стреляли несколько раз из-за того, что пули рикошетили от вшитых в одежду бриллиантов, кажется сомнительной ввиду того, что бриллиант — очень хрупкий минерал, заявил «Ленте.ру» генеральный директор алмазно-бриллиантового комплекса «Алмаз-Нева» Дмитрий Данилов.

«Бриллианты обладают особой хрупкостью. Это твердый минерал: если, как наждачкой, тереть им по железу, именно железо начнет истираться. Но, если уронить бриллиант, он разобьется как хрусталь. Так что этот минерал хоть и очень твердый, но хрупкий. Потому невозможно предложить, что пули могли от него рикошетить», — сказал Данилов.

Он также уточнил, что пули участников расстрела не могли рикошетить и о другие драгоценности. Эксперт подчеркнул, что все подобные минералы достаточно хрупки, а драгоценные металлы, как, например, золото — мягкие.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в членов царской семьи во время расправы в доме Ипатьева стреляли неоднократно, потому что пули рикошетили от бриллиантов и драгоценностей, которые были зашиты в одежде. Прокурор добавил, что часть бриллиантов палачи затем забрали себе, еще часть отправилась в музеи.