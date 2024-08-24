ТАСС: главу Transparency Russia Илью Шуманова объявили в розыск

Генеральный директор организации Transparency Russia (признана в России иноагентом), Илья Шуманов (внесен в реестр иноагентов), разыскивается по уголовному делу, как следует из базы данных МВД России. Об этом сообщает ТАСС.

«Шуманов Илья Вячеславович. 21.06.1981. Разыскивается по статье УК», — указано в базе, без уточнения конкретной статьи. Собеседники информационного агентства предполагают, что причиной розыска Шуманова может быть возбужденное против него уголовное дело за уклонение от выполнения обязанностей иноагента.

Шуманов был внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц-иноагентов 21 октября 2022 года. В июле прошлого года московский суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.

Transparency Russia — часть международной организации Transparency International, штаб-квартира которой находится в Берлине. На территории России организация признана иноагентом, а в марте 2023 года Генпрокуратура признала ее деятельность нежелательной в РФ.