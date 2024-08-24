Названы имена погибших заключенных при захвате волгоградской колонии

Погибшим при захвате заложников в колонии ИК-19 осужденным было от 22 до 38 лет

Стали известны имена четверых заключенных, погибших 23 августа во время захвата заложников в колонии №19 (ИК-19) Волгоградской области. Их имена опубликовала Baza.

Среди погибших 34-летний С. Башкатов, осужденный за дезертирство, а также 38-летний А. Бондарь, который был осужден по статье об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью. Еще двое погибших — 28-летний В. Федоренко и 22-летний А. Кучинский — были осуждены по статье о распространении наркотиков. Данных о снятии с них обвинений ФСИН пока не публиковал.

При захвате колонии погибли восемь человек, в числе которых четверо сотрудников ФСИН и четверо осужденных. После штурма заключенных нашли с пробитыми молотком головами и связанными руками. Еще четверо сотрудников ФСИН сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Согласно предварительным данным, в захвате заложников участвовали уроженцы Узбекистана Назирчон Тошов, Рамзиндин Тошев и Темур Хусинов, а также Рустамчон Наврузи из Таджикистана. Все четверо были осуждены не по террористическим статьям, а перед случившимся присягнули на верность «Исламскому государству» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). В 16 часов спецназ осуществил штурм колонии: двое террористов были убиты сразу, а еще двое получили тяжелые ранения и вскоре скончались.

