Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:39, 24 августа 2024Силовые структуры

Названы имена погибших заключенных при захвате волгоградской колонии

Погибшим при захвате заложников в колонии ИК-19 осужденным было от 22 до 38 лет

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Стали известны имена четверых заключенных, погибших 23 августа во время захвата заложников в колонии №19 (ИК-19) Волгоградской области. Их имена опубликовала Baza.

Среди погибших 34-летний С. Башкатов, осужденный за дезертирство, а также 38-летний А. Бондарь, который был осужден по статье об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью. Еще двое погибших — 28-летний В. Федоренко и 22-летний А. Кучинский — были осуждены по статье о распространении наркотиков. Данных о снятии с них обвинений ФСИН пока не публиковал.

При захвате колонии погибли восемь человек, в числе которых четверо сотрудников ФСИН и четверо осужденных. После штурма заключенных нашли с пробитыми молотком головами и связанными руками. Еще четверо сотрудников ФСИН сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Согласно предварительным данным, в захвате заложников участвовали уроженцы Узбекистана Назирчон Тошов, Рамзиндин Тошев и Темур Хусинов, а также Рустамчон Наврузи из Таджикистана. Все четверо были осуждены не по террористическим статьям, а перед случившимся присягнули на верность «Исламскому государству» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). В 16 часов спецназ осуществил штурм колонии: двое террористов были убиты сразу, а еще двое получили тяжелые ранения и вскоре скончались.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обратился к украинцам с места, откуда ВСУ атаковали Курскую область. О чем он говорил и что пообещал России?

      Кадыров заявил о выводе 40 срочников из окружения ВСУ в Курской области

      Россиянам назвали выгодный для покупки смартфона месяц

      К севастопольскому пирсу прибило БПЛА

      Личности попавших под оползень в Таиланде россиян установили

      Автобус-стоматология для бойцов СВО попал на видео

      Главу Transparency Russia Илью Шуманова объявили в розыск

      Футболист получил условный срок за ДТП со смертельным исходом

      Украина применила против России новое оружие

      Автобус с десятью пассажирами съехал в кювет в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше