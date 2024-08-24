Названы топ-7 городов России для любителей локальной кухни

Среди лучших городов для гастро-туризма оказались Красноярск и Калининград

Красноярск, Калининград, Владивосток и Нижний Новгород вошли в топ-7 лучших городов России для гастротуризма. Рейтинг для любителей локальной кухни составили в МТС Travel, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

В первую очередь авторы материала отметили Красноярск как гастрономический центр Сибири и столицу енисейской кухни. Эксперты посоветовали туристам попробовать рыбу нельму, тугун (сосьвинская сельдь), хариус, мясо северного оленя, коппу (вяленое мясо) из мяса яка, сугудай (тартар) и строганину из местной дичи, в том числе из косули и марала.

Среди ресторанов в Красноярске выделили Fresco, «Хозяин тайги», Tunguska, Bubo Bubo, Hello Wine, «Булгаков», 0.75 Please, «Чешуя», «Дзе», Nikei, «Ромбаба», «Второе дыхание» и «Радость».

Далее специалисты отметили в рейтинге Калининград. «Кенигсбергская кухня впитала в себя сразу четыре гастрономические культуры — прибалтийскую, немецкую, советскую и российскую», — говорится в исследовании. В первую очередь в Калининград приезжают попробовать клопсы (тефтели из телятины), флек (суп из говяжьего рубца), цеппелины (картофельные клецки с мясной начинкой), колбаски и копчености и местные сыры.

Кроме того, здесь популярны балтийские рыба и морепродукты: корюшка, сельдь, лещ, палтус, щука, шпроты, улитки и мидии, а также балтийский угорь и строганина из пеламиды. Пробовать местную кухню советуют в заведениях «Штайндамм, 99», Brikas, «Телеграф», «Балт», Local, «Хмель», Seasons, Dolce Vita, «Чайковский», Oblaka, «Усадьба» и «Мушкино».

Далее в списке оказался Владивосток, где тоже популярны морепродукты. «Хиты местной кухни ― блюда из корюшки, главной зимней рыбы края, а также наваги, близкой родственницы трески и минтая», — уточнили эксперты. В числе хороших ресторанов выделили Syndicate — Port Cafe, Novik Country Club, «Семь футов», OGONЁK, «Лесную заимку», Rakushka Seafood Bar & Kitchen, Nerest и Zuma.

В Нижнем Новгороде россиянам рекомендуют заказывать гуляш с овощами, ветлужские пельмени, воскресенский пирог, мятый картофель с рыжиковым маслом, карася с пшенником, волжскую окрошку, стейки из сазана и стерляди, рыбные супы — калью и уху из белых рыб, а также дрочену — нечто среднее между омлетом, драником и блинчиком.

В рейтинг лучших гастрономических городов России также вошли Екатеринбург, Казань и Сочи.

