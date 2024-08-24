Сырскому присвоили новое воинское звание

Президент Украины Зеленский присвоил новое звание главнокомандующему ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил новое воинское звание главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому, сделав его генералом. Об этом сообщает РБК-Украина.

Указ №580 был подписан 23 августа 2024 года. До этого Сырский имел звание генерал-полковника.

Помимо этого, Зеленский повысил в званиях начальника Генерального штаба ВСУ и командующего Объединенными силами ВСУ. Начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич получил звание генерал-лейтенанта, ранее он был генерал-майором. Командующий Объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов, который был бригадным генералом, получил звание генерал-майора.

Ранее, британское издание The Economist сообщило, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского хотели уволить перед атакой на Курскую область.