Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 24 августа 2024Бывший СССР

Сырскому присвоили новое воинское звание

Президент Украины Зеленский присвоил новое звание главнокомандующему ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил новое воинское звание главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому, сделав его генералом. Об этом сообщает РБК-Украина.

Указ №580 был подписан 23 августа 2024 года. До этого Сырский имел звание генерал-полковника.

Помимо этого, Зеленский повысил в званиях начальника Генерального штаба ВСУ и командующего Объединенными силами ВСУ. Начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич получил звание генерал-лейтенанта, ранее он был генерал-майором. Командующий Объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов, который был бригадным генералом, получил звание генерал-майора.

Ранее, британское издание The Economist сообщило, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского хотели уволить перед атакой на Курскую область.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обратился к украинцам с места, откуда ВСУ атаковали Курскую область. О чем он говорил и что пообещал России?

      Сырскому присвоили новое воинское звание

      Кадыров заявил о выводе 40 срочников из окружения ВСУ в Курской области

      Россиянам назвали выгодный для покупки смартфона месяц

      К севастопольскому пирсу прибило БПЛА

      Личности попавших под оползень в Таиланде россиян установили

      Автобус-стоматология для бойцов СВО попал на видео

      Главу Transparency Russia Илью Шуманова объявили в розыск

      Футболист получил условный срок за ДТП со смертельным исходом

      Украина применила против России новое оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше