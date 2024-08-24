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06:30, 24 августа 2024Мир

В США раскритиковали расследования подрыва «Северных потоков»

Расмуссен: США дали расследованиям подрывов «Северных потоков» сойти на нет

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

США и страны НАТО дали своим «тайным» расследованиям диверсий на газопроводах «Северных потоках» сойти на нет. Об этом заявил РИА Новости подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен.

Он раскритиковал расследования западных стран, отметив, что настоящие виновники так и не были установлены. Политолог указал, что НАТО не применила статью 5 о коллективной самообороне устава альянса после теракта на «Северных потоках».

Расмуссен пришел к выводу, что к подрывам газопроводов причастны правительства стран НАТО и их силы безопасности. «Похоже, что члены НАТО и, возможно, с помощью со стороны Украины, судя по постоянно меняющемуся повествованию, стояли за разрушением европейской энергетической инфраструктуры и самым серьезным экологическим загрязнением в истории», — заявил он.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) назвала причину отказа от приминения принципа самообороны НАТО. Источник издания утверждает, что «объект нашей критической инфраструктуры взорвала страна, которую мы [Запад] поддерживаем огромными поставками оружия и выделением миллиардов финансовых средств».

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      Марина Совина
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