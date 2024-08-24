В Сумах раздался взрыв

В Сумcкой области на севере Украины произошел взрыв и сработала ПВО

В Сумской области на севере Украины произошел взрыв. Об этом в субботу, 24 августа, сообщило издание «Общественное» в Telegram.

В публикации говорится, что в регионе работает ПВО. Других подробностей не приводится.

О взрывах в Сумах также сообщалось накануне. Первый взрыв на фоне воздушной тревоги там прозвучал в пятницу в девять утра. При этом информация о поврежденных объектах отсутствовала. После 19 часов появились новости о серии взрывов, при этом точная локация не называлась. Власти города эти сведения не комментировали.

