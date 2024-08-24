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07:12, 24 августа 2024Россия

В Якутии пассажирский самолет вынужденно сел из-за отказа двигателя

В Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в пяти километрах от поселка Солнечный Усть-Майского района. По факту произошедшего Якутская транспортная прокуратура организовала проверку безопасности полетов, говорится в Telegram-канале ведомства.

На борту находилось 11 человек, в том числе восемь пассажиров. По предварительной информации МЧС, причиной экстренной посадки стал отказ двигателя. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее легкомоторный самолет экстренно сел на трассу Кола — Толла в Мурманской области из-за отказа двигателей. На борту самолета находились два члена экипажа, они не пострадали.

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      Марина Совина
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