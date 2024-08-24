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20:06, 24 августа 2024Культура

Во Франции прошли похороны Алена Делона

BFMTV: во Франции прошли похороны Алена Делона

Фото: Lionel Urman / Globallookpress.com

Во Франции прошли похороны Алена Делона. Как сообщает местный телеканал BFMTV, с известным киноактером простились в коммуне Души.

«После интимной церемонии, завершившейся в Души, актер Ален Делон, как сообщило его окружение, был похоронен в своем поместье в Луаре», — говорится в онлайн-трансляции на сайте канала.

Присутствовавшие в Души поклонники таланта актера хором спели хит «Paroles, Paroles» в исполнении Делона и певицы Далиды. Этим была увенчана минута молчания в память о нем. На саму церемонию фанаты Делона не попали, на ней присутствовали трое его детей и около 40 приглашенных, у которых изъяли смартфоны. Они прощались с ним в небольшой часовне, построенной на территории поместья 20 лет назад. Безопасность на мероприятии обеспечивали 80 жандармов.

Ален Делон ушел из жизни на 89-м году жизни 18 августа 2024 года. В поместье в Души, где он был похоронен, звезда мирового кинематографа жил последние полвека.

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      Олег Давыдов
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