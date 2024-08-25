Адвокат назвал возможные сроки выпуска Дурова из-под стражи

Адвокат Добровинский: Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток. Такое мнение выразил адвокат Александр Добровинский в Telegram-канале.

«Думаю, что Дурова выпустят через двое суток. Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним», — написал он.

По мнению юриста, правоохранители Франции решили действовать на испуг. У Парижа нет решения суда и есть лишь подозрения, поэтому Дурова скоро отпустят, считает Добровинский.

Дурова арестовали вечером 24 августа. Его задержали спецслужбы Франции в парижском аэропорту Лу Бурже. По версии судебных органов во Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.