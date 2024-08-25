Адвокат высказался о предъявляемых Дурову обвинениях

Адвокат Айрапетов назвал экзотическими предъявляемые Дурову обвинения

Предъявляемые французскими властями обвинения основателю Telegram Павлу Дурову выглядят экзотическими по российским меркам, считает адвокат, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о задержании бизнесмена.

«Насколько нам известно из СМИ, ему вменяют пособничество по тем преступлениям, которые совершались посредством [мессенджера] Telegram и на которые компания Telegram и он как должностное лицо не предоставляли ответов французскому правительству. Это достаточно экзотическая по законодательству Российской Федерации статья, потому что одно дело, когда ты являешься пособником реально какого-то преступления, а другое — просто нарушаешь, когда нарушаешь порядок предоставления информации. За это есть своя ответственность, она обычно лежит в финансовой и административной плоскости», — считает он.

Отождествлять непредоставление информации по запросам государственных органов с участием в преступлениях, тем более в отношении несовершеннолетних, — это дикость с точки зрения российского законодательства Артур Айрапетов адвокат

Французские силовики задержали главу Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером 24 августа. Его подозревают в пособничестве терроризму, мошенничестве, незаконном обороте наркотиков, распространении порнографии и других преступлениях, для которых злоумышленники используют мессенджер Telegram. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Также власти Франции намерены добиться доступа к материалам в Telegram.