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12:03, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Адвокат высказался о предъявляемых Дурову обвинениях

Адвокат Айрапетов назвал экзотическими предъявляемые Дурову обвинения

Фото: Globallookpress.com

Предъявляемые французскими властями обвинения основателю Telegram Павлу Дурову выглядят экзотическими по российским меркам, считает адвокат, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о задержании бизнесмена.

«Насколько нам известно из СМИ, ему вменяют пособничество по тем преступлениям, которые совершались посредством [мессенджера] Telegram и на которые компания Telegram и он как должностное лицо не предоставляли ответов французскому правительству. Это достаточно экзотическая по законодательству Российской Федерации статья, потому что одно дело, когда ты являешься пособником реально какого-то преступления, а другое — просто нарушаешь, когда нарушаешь порядок предоставления информации. За это есть своя ответственность, она обычно лежит в финансовой и административной плоскости», — считает он.

Отождествлять непредоставление информации по запросам государственных органов с участием в преступлениях, тем более в отношении несовершеннолетних, — это дикость с точки зрения российского законодательства

Артур Айрапетовадвокат

Французские силовики задержали главу Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером 24 августа. Его подозревают в пособничестве терроризму, мошенничестве, незаконном обороте наркотиков, распространении порнографии и других преступлениях, для которых злоумышленники используют мессенджер Telegram. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Также власти Франции намерены добиться доступа к материалам в Telegram.

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