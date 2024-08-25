Илон Маск отреагировал на задержание Дурова во Франции

Маск: в 2030 году в Европе будут казнить за лайки мемов

В 2030 году в Европе начнут казнить за лайки мемов. Так основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на задержание во Франции основателя мессенджера Telegram на своей странице в социальной сети X.

«POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал Маск.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного джета. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Генеральному директору Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.

