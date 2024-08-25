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11:27, 25 августа 2024Интернет и СМИ

В Курской области отказались от предвыборной агитации кандидатов в губернаторы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В социальных сетях и Telegram-каналах появился снимок, на котором запечатлен размещенный в лифте агитационный баннер с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, который сопровождается текстом «Победа будет за мной». Однако эта информация не подтвердилась.

В публикациях не уточняется, где именно был размещен подобный данный плакат. Также нет возможности установить местоположение баннера.

На самом же баннере также содержится ошибка в должности Алексея Смирнова. Там указано, что он — губернатор Курской области, однако на данным момент он является врио главы региона. Кроме того, на подобных материалах должны быть написаны слова «кандидат в губернаторы».

Кроме того, как пишет «Ъ», власти Курской области приняли решение отказаться от агитационных материалов. Вместо этого на билбордах в регионе поручено разместить постеры с местными врачами, волонтерами и дружинниками. Такое решение Смирнов объяснил тем, что сейчас «не время для политической рекламы и красивых лозунгов».

Единый день голосования в России в 2024 году состоится в воскресенье, 8 сентября. Запланированы выборы разных уровней власти в 83 регионах, в том числе 20 прямых выборов глав регионов, еще в трех субъектах РФ состоятся непрямые выборы. Изначально, было принято решение о досрочных выборах губернатора в Курской области, однако ЦИК принял решение не переносить их и провести в штатном режиме в обозначенные законом сроки — в Единый день голосования.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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