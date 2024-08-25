Медведев вспомнил разговор с Дуровым о сотрудничестве со спецслужбами

Медведев заявил, что обсуждал с Дуровым сотрудничество с правоохранителями

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, как беседовал с основателем Telegram Павлом Дуровым о сотрудничестве с правоохранительными органами. Об этом он написал в своем канале.

По словам Медведева, он спросил у Дурова, почему тот не сотрудничает с правоохранительными органами по тяжким преступлениям. Тот объяснил такое решение своей принципиальной позицией.

«Тогда будут серьезные проблемы в любой стране», – сказал ему я.

Медведев также поделился, что Дуров считал, будто самые большие проблемы у него в России, и уехал, а затем получил гражданство и вид на жительство в других государствах.

«Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живет без Родины. Ubi bene ibi patria! [Где хорошо, там и родина]», — написал Медведев и заявил, что для «общих врагов» Дуров является непредсказуемым и опасным, потому что он русский.