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05:51, 25 августа 2024Мир

На Западе упрекнули Зеленского из-за его речи ко Дню независимости Украины

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский виновен в гибели 700 тыс. украинских военных

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский погубил более 700 тысяч украинских военных, потому что выбрал не мир, а войну. В этом его упрекнул в соцсети Х экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер после речи украинского лидера по случаю Дня независимости республики.

В своем видеообращении к гражданам Зеленский заявил, что в Киеве всегда будут помнить о бойцах, которые отдали жизнь за страну. «Большинство из которых было бы живо сегодня, если бы ты не позволил Украине стать инструментом НАТО. Если бы ты выбрал мир, а не войну», — написал Риттер.

Западный разведчик в отставке привел статистику, согласно которой жертвами конфликта между Россией и Украиной уже стали 700 тысяч военных Вооруженных сил республики (ВСУ), и это число продолжит расти. «Их кровь на твоих руках», — подчеркнул Риттер.

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      Александра Синицына
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