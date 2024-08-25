Экс-разведчик США Риттер: Зеленский виновен в гибели 700 тыс. украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский погубил более 700 тысяч украинских военных, потому что выбрал не мир, а войну. В этом его упрекнул в соцсети Х экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер после речи украинского лидера по случаю Дня независимости республики.

В своем видеообращении к гражданам Зеленский заявил, что в Киеве всегда будут помнить о бойцах, которые отдали жизнь за страну. «Большинство из которых было бы живо сегодня, если бы ты не позволил Украине стать инструментом НАТО. Если бы ты выбрал мир, а не войну», — написал Риттер.

Западный разведчик в отставке привел статистику, согласно которой жертвами конфликта между Россией и Украиной уже стали 700 тысяч военных Вооруженных сил республики (ВСУ), и это число продолжит расти. «Их кровь на твоих руках», — подчеркнул Риттер.