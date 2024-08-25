SHAMAN обратился к Дурову

SHAMAN призвал Дурова вернуться в Россию, где свободно и легко дышится

Певец Shaman в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова во Франции обратился к нему, заявив, что свободно и легко дышится только в России. Видео опубликовано в Telegram-канале исполнителя.

«Паш, родной! Свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут», — призвал он в подписи к видео.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.