Силовики запланировали штурм квартиры сбросившего с 16-го этажа жену и ребенка россиянина

В Москве полиция готовится к штурму квартиры, откуда сбросили женщину и ребенка

В Москве полиция готовится к штурму квартиры в жилом комплексе «Лефортово парк» на Красноказарменной улице, откуда мужчина сбросил женщину и ребенка. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, владелец квартиры отказался открывать дверь силовикам.

В столичной прокуратуре рассказали «Ленте.ру», что на место трагедии приехал заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев. По предварительным данным, в квартире находится мужчина 1985 года рождения, добавили в ведомстве.

О том, что мужчина выкинул из окна квартиры на 16-м этаже жену и ребенка, сообщалось ранее.