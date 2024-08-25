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10:35, 25 августа 2024Силовые структуры

Силовики запланировали штурм квартиры сбросившего с 16-го этажа жену и ребенка россиянина

В Москве полиция готовится к штурму квартиры, откуда сбросили женщину и ребенка

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Москве полиция готовится к штурму квартиры в жилом комплексе «Лефортово парк» на Красноказарменной улице, откуда мужчина сбросил женщину и ребенка. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, владелец квартиры отказался открывать дверь силовикам.

В столичной прокуратуре рассказали «Ленте.ру», что на место трагедии приехал заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев. По предварительным данным, в квартире находится мужчина 1985 года рождения, добавили в ведомстве.

О том, что мужчина выкинул из окна квартиры на 16-м этаже жену и ребенка, сообщалось ранее.

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