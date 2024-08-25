Появилась информация о гибели советника по безопасности Reuters в ДНР

ТАСС: советник по безопасности Reuters погиб в Краматорске

Появилась информация о гибели советника по безопасности журналистов Reuters в Краматорске на контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в агентстве.

«Как я понимаю, это был не журналист, а советник по безопасности. Но это предварительная информация», — рассказал собеседник. Он не уточнил, идет ли речь о гражданине Великобритании или нет.

Ранее агентство Reuters сообщало, что 24 августа во время ракетного удара по Краматорску один из сотрудников агентства пропал без вести, еще двое оказались в больнице с ранениями.