Срок предъявления обвинений Дурову раскрыли

Адвокат Бело: Дурову предъявят обвинения после допроса у следственного судьи

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, предъявят обвинения после допроса у следственного судьи. Об этом заявил адвокат Фредерик Бело в беседе с ТАСС.

«Следователи Национального управления по борьбе с финансовыми преступлениями, действующего при Таможенной службе, задержали Дурова. В ближайшее время он предстанет перед следственным судьей для возможного предъявления обвинений», — раскрыл срок Бело.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.