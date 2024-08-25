Telegram на фоне задержания Дурова назвали главным мессенджером СВО

Депутат Медведев: Telegram является фактически главным мессенджером СВО

Telegram является фактически главным мессенджером специальной военной операции (СВО) России на Украине. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Московской городской Думы Андрей Медведев, комментируя задержание основателя мессенджера Павла Дурова в парижском аэропорту 24 августа.

Именно это обстоятельство, по словам депутата, и стало причиной широкого резонанса в России, вызванного задержанием главы Telegram.

«Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, с сегодняшнего дня, вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным», — подчеркнул Медведев.

По его мнению, будущее мессенджера и то, будет ли он доступен в России, теперь трудно предугадать.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова в аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество, кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам. Генеральному директору Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.