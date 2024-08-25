В Германии раскритиковали задержание Дурова

Предприниматель Дотком назвал задержание Дурова наступлением на свободу слова

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является наступлением на свободу слова. Об этом заявил создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) на своей странице в социальной сети X.

«Наступление на свободу слова нарастает. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции», — раскритиковал решение французских властей Дотком.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.