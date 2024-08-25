В Госдуме призвали заблокировать сайты французских компаний

Даванков призвал заблокировать сайты французских компаний, зарабатывающих в РФ

Роскомнадзору следует временно заблокировать сайты французских компаний, зарабатывающих в России. С таким призывом выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с Осторожно Media.

«Предлагаю Роскомнадзору временно ограничить доступ к сайтам французских компаний и организаций, которые зарабатывают на территории России. И пока Павла Дурова не отпустят, так следует сделать всем странам мира, которые уважают свободу и тайну переписки своих граждан», — сказал Даванков.

Он добавил, что «язык денег французы понимают лучше любой дипломатии».

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.