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00:22, 26 августа 2024Интернет и СМИ

В Италии допустили трудности у Илона Маска после задержания Дурова

Вице-премьер Италии Сальвини: после Павла Дурова заткнут рот Илону Маску
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини прокомментировал задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Об этом он высказался в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Политик заявил, что Европа уже подошла к цензуре, «к вони режима». По его мнению, после задержания Дурова трудности грозят американскому миллиардеру, владельцу социальной сети X Илону Маску.

Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Парижа. По версии судебных органов Франции, он является соучастником незаконных действий, производимых через Telegram. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

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      Марина Совина
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