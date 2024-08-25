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23:07, 25 августа 2024Бывший СССР

В Киеве мобилизованный умер в военкомате от приступа эпилепсии

«Киев ИНФО»: в Киеве мобилизованный умер в военкомате от приступа эпилепсии

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В Киеве мобилизованный мужчина умер от приступа эпилепсии прямо в военкомате, сообщило издание «Киев ИНФО» в своем Telegram-канале.

«Парень (нормально даже военно-врачебную комиссию не прошел, а его уже сюда направили!) — умер от приступа эпилепсии. Такие вот "проверки" здоровья будущих воинов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 18 августа. Мужчине попытались сделать непрямой массаж сердца, однако это не помогло и он скончался.

Ранее стало известно, что в Одесской области сбежали трое мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). ЧП произошло в селе Сычавка, мобилизованные являются ранее осужденными заключенными. Отмечается, что беглецы вооружены автоматами.

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      Марина Совина
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