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01:49, 25 августа 2024Интернет и СМИ

В СПЧ отреагировали на задержание Дурова во Франции

Мельников: задержание Дурова откроет глаза верящим в красивые вывески Запада

Фото: Albert Gea / Reuters

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции должно открыть глаза людям, верящим в красивые вывески Запада. Так на произошедшее отреагировал член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников в своем Telegram-канале.

«Задержание Павла Дурова должно окончательно открыть глаза тем "одаренным", кто еще продолжал верить в красивые вывески Запада. Макрон — узурпатор, Франция — полицейское государство», — написал Мельников.

В следующем посте член СПЧ обратил внимание на молчание российской оппозиции относительно задержания Дурова. По его мнению, это подтверждает, что им «плевать на соблюдение прав человека и свободу слова».

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного джета. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Генеральному директору Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.

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      Евгений Силаев
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