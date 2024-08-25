Вернувшийся из тюрьмы в США Бут назвал Дурову единственное безопасное место

Вернувшийся из тюрьмы в США Бут назвал Россию единственным безопасным местом

Предприниматель и депутат Виктор Бут, вернувшийся в Россию из тюрьмы в США, в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова во Франции назвал российским бизнесменам единственное безопасное место в мире. По его словам, таковым является Россия, пишет РЕН ТВ.

«Это обвинение было выдвинуто тогда, когда французская прокуратура узнала, что он уже вылетел из Баку и объявили об этом. Поэтому я не удивлюсь, если Павел Дуров сейчас окажется также под запросом США», — допустил Бут. Он считает, что в последнее время американские власти активно взялись за постановку под контроль практически всех бирж, занимающихся криптовалютами.

Бизнесмен отметил, что Telegram оставался единственным более-менее независимым мессенджером, который теперь может лишиться своей самостоятельности, так как Дурова могут вынудить выдать коды.

По словам Бута, сейчас во Франции содержатся еще шесть человек, связанных с криптовалютой, и предположил, что Париж может выполнять указания Вашингтона. «В этой связи вспоминается, что [основатель партии ЛДПР Владимир] Жириновский, когда еще говорил ему: вернись на родину. Сейчас настало время всем нашим предпринимателям, которые считали себя гражданами свободного мира, понять, что они все равно русские. И все равно за ними рано или поздно придут. И единственное безопасное место, где есть свобода слова, — это Россия», — резюмировал Бут.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. По версии судебных органов Франции, российский предприниматель и программист является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество.