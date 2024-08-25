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10:38, 25 августа 2024Мир

Во Франции обвинили власти в тирании из-за ареста Дурова

Политик Филиппо: Франция показала миру тираническое лицо из-за ареста Дурова
Филиппо Флориан

Филиппо Флориан. Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Франция показала миру тиранию, арестовав основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо с социальной сети Х.

«Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!» — заявил политик, комментируя арест российского предпринимателя.

Он также задался вопросом о том, могут ли французские власти подобным образом арестовать американского миллиардера, владельца соцсети Х Илона Маска «за неподчинение европейским правилам цензуры по закону о цифровых услугах».

24 августа спецслужбы Франции задержали Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. Он подозревается в незаконных действиях, производимых через Telegram, в том числе незаконном обороте наркотиков, детских уголовных преступлениях и мошенничестве. Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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      Елизавета Мытарева
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