Экс-депутат ЕП Шопрад: Дурова задержали из-за желания контролировать Telegram

Задержание основателя Telegram Павла Дурова связано с желанием французских властей контролировать мессенджер. Так на произошедшее отреагировал бывший депутат Европарламента (ЕП) Эмерик Шопрад на своей странице в социальной сети X.

«Истинная причина задержания Дурова связана с тем, что французские власти хотят узнать детали о работе мессенджера, чтобы подвергать цензуре и подавлять любые формы сопротивления глобализму Запада», — написал Шопрад.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного джета. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Генеральному директору Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.