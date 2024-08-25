Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 25 августа 2024Россия

Юрист дал совет пользователям Telegram на фоне ареста Дурова

Юрист Кваша: на фоне задержания Дурова нужно быть аккуратнее в соцсетях

Фото: Onur Dogman / Globallookpress.com

Пользователем социальных сетей и мессенджеров следует быть аккуратными на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом заявил управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в разговоре с «Радио 1».

«Опять же, аккуратней с тем, что вы пишите и отправляется в мессенджерах — 100 % защиты вам гарантировать никто не может», — считает юрист.

По его словам, у России нет прямых оснований требовать экстрадиции Дурова, потому что у предпринимателя есть гражданство Франции. Экстрадиции может подлежать лицо иностранного государства, а Дуров для Франции таковым не является.

Кваша уверен, что в Париже оказались не довольны тем, что права доступа к Telegram предоставлены не им, а другим странам. Согласно мнению юриста, у спецслужб других стран есть доступ к данным мессенджера. О каких конкретно государствах идет речь — он не уточнил.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили о планах ВСУ бить ракетами Storm Shadow вглубь России. Киев хочет заставить Москву начать переговоры

      Потерявший ногу в ЧВК «Вагнер» саранский маньяк снова сел за изнасилование

      Фитнес-тренер дал советы для улучшения самочувствия во время многочасового перелета

      Юрист дал совет пользователям Telegram на фоне ареста Дурова

      Основатель криптовалюты Ethereum прокомментировал арест Дурова

      Минобороны сообщило об ударе Су-25 по ВСУ в Курской области

      Врач назвал неочевидный способ снизить риск развития деменции

      Маск порассуждал о задержании Цукерберга после ареста Дурова

      В Великобритании заявили о необходимости восстановления отношений с Россией

      Путину доложили о ситуации на приграничных с Украиной территориях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше