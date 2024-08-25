Юрист дал совет пользователям Telegram на фоне ареста Дурова

Юрист Кваша: на фоне задержания Дурова нужно быть аккуратнее в соцсетях

Пользователем социальных сетей и мессенджеров следует быть аккуратными на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом заявил управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в разговоре с «Радио 1».

«Опять же, аккуратней с тем, что вы пишите и отправляется в мессенджерах — 100 % защиты вам гарантировать никто не может», — считает юрист.

По его словам, у России нет прямых оснований требовать экстрадиции Дурова, потому что у предпринимателя есть гражданство Франции. Экстрадиции может подлежать лицо иностранного государства, а Дуров для Франции таковым не является.

Кваша уверен, что в Париже оказались не довольны тем, что права доступа к Telegram предоставлены не им, а другим странам. Согласно мнению юриста, у спецслужб других стран есть доступ к данным мессенджера. О каких конкретно государствах идет речь — он не уточнил.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.