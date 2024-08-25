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05:57, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Юрист предупредил об опасности звонков с номера 900

Юрист Соловьев: мошенники начали подделывать в Viber вызовы с номера 900

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Мошенники научились подделывать звонки с номера 900, чем активно пользуются в мессенджерах. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, номер, с которого звонят мошенники, неотличим от оригинального. Сначала жертве проигрывается запись голоса робота, который сообщает, что работа банка прекращена, после чего обещает переключить на сотрудника.

Далее «сотрудник» убеждает собеседника переустановить приложение, не давая зайти в свой аккаунт. Это объясняется тем, что клиент в таком случае может лишиться сбережений.

После того, как жертва соглашается, «сотрудники банка» присылают ему вредоносную ссылку. После переустановки приложения и ввода необходимых данных клиент теряет доступ к аккаунту и деньги.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с мессенджером Telegram. Уточнялось, что злоумышленники использовали платную подписку Telegram Premium для махинаций.

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      Евгений Силаев
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