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04:30, 26 августа 2024Ценности

Дочь Мадонны показала фигуру в прозрачном кружевном комбинезоне

Кадр: @lourdesleon

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон поделилась видео в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

27-летняя знаменитость снялась в кружевном комбинезоне, показывая тело в отражении зеркала. Наряд инфлюэнсера также был оформлен глубоким декольте. При этом волосы она распустила, а от макияжа отказалась.

В июне Леон вышла на сцену в откровенном виде. Уточнялось, что знаменитость выступила на фестивале в укороченном черном топе с глубокими вырезами, отказавшись при этом от бюстгальтера.

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