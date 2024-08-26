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23:15, 26 августа 2024Мир

Французская партия LFI потребует смещения Макрона

Партия LFI потребует смещения Макрона после отказа назначить Касте премьером
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gao Jing / XinHua / Global Look Press

Депутаты Национального собрания от партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) потребуют сместить Эммануэля Макрона с поста президента страны. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил координатор партии Мануэль Бомпар.

По его словам, этот шаг связан с отказом Макрона назначить премьер-министром Франции кандидата от «Нового народного фронта» Люси Касте. По словам главы государства, данное решение обосновано «институциональной безопасностью».

«Депутаты LFI внесут предложение о смещении в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции. А любое предложение кандидатуры премьер-министра, кроме как Люси Касте, будет подвергнуто вотуму недоверия», — сообщил Бомпар.

Ранее Эммануэль Макрон отверг кандидатуру экономиста Люси Касте на пост премьер-министра. Глава государства пришел к выводу, что на основе единственной программы левых был бы немедленно вынесен вотум недоверия другими парламентскими партиями.

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      Артём Верейкин
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