Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 26 августа 2024Путешествия

Итальянцы в разговоре с блогершей назвали удивляющие их в России вещи

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Тревел-блогерша, живущая в Италии, поговорила с местными жителями, которые назвали удивляющие их в России вещи. Их историями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Первое, на что обратили внимание иностранцы, — что в России все люди говорят на одном языке. «Я еду на Сицилию и я совершенно не понимаю, что там они говорят. Еду в Неаполь — то же самое, только догадаться могу по каким-то похожим словам. А на Сардинии у них вообще свой язык. И так куда бы ты ни поехал. Для нас, итальянцев, это нормально. Как такое возможно, что у вас все друг друга понимают?» — задались вопросом знакомые путешественницы.

Вторая особенность, о которой итальянцы рассказали автору публикации, — контраст между красивыми и ухоженными женщинами и не соответствующими им мужчинами в России. «Идет красивая девушка, а с ней — толстый мужчина, одетый лишь бы как. Это из-за того, что в России больше женщин, чем мужчин, верно?» — удивились европейцы.

Материалы по теме:
«Местные обращают внимание на иностранок» История россиянки, перебравшейся в Италию
«Местные обращают внимание на иностранок»История россиянки, перебравшейся в Италию
25 июня 2018
«С итальянцами получаются исключительно дружеские знакомства» История россиянки, которая переехала из Краснодара в Милан
«С итальянцами получаются исключительно дружеские знакомства»История россиянки, которая переехала из Краснодара в Милан
22 апреля 2021

Также жители Италии не могут понять, как так получилось, что у многих россиян есть дачи. «Иметь больше одного дома здесь [в Италии] — это уже признак богатства, по крайней мере состоятельности», — пояснила блогерша.

Кроме того, иностранцы отметили, что россияне привыкли много жаловаться. Они рассказали, что во время путешествия по России общались с местными людьми, которые были интересными, образованными и неплохо говорили по-английски.

«С ними было весело до момента, пока они не выпили и не начали жаловаться, как все плохо у них, какие маленькие зарплаты в России, как все дорого, что во всем виноваты политики», — признались собеседники автора.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала любимое блюдо русской кухни у итальянцев. По ее словам, салат оливье вызывает у них восторг.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область. Пострадали четыре человека, повреждены многоэтажки и автомобили

      Власти раскрыли подробности попытки атаки ВСУ на Тульскую область

      Джеки Чан примет участие в церемонии Паралимпиады

      Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Энгельсе попал на видео

      Появились подробности об атаковавших Саратовскую область дронах ВСУ

      Стало известно об исчезновении подруги Дурова после его задержания

      Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на многоэтажку в Энгельсе

      Итальянцы в разговоре с блогершей назвали удивляющие их в России вещи

      Клиента проститутки похитили за неспособность расплатиться

      Россияне стали чаще допускать просрочки по одному виду кредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше