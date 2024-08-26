Макрона обвинили в лицемерии из-за слов о Дурове

Французский политик Дюпон-Эньян: заявление Макрона об аресте Дурова лицемерно

Заявление президента Франции об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова лицемерно. Об этом сообщил глава французской партии правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Какое это лицемерие! Макрон с самого момента избрания на пост президента посягает на наши общественные свободы, а также хочет вместе с Европейским союзом подавить тех, кто свободен духом», — отмечается в публикации.

Кроме того, Дюпон-Эньян призвал свою аудиторию «сопротивляться подобным действиям» французского лидера.

Ранее Макрон заявил, что арест Дурова не является политическим решением. Он подчеркнул, что финальное решение по аресту основателя Telegram «останется за законом и судьями».