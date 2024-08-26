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12:33, 26 августа 2024Экономика

«Яндекс Маркет» отказался от общих карточек

«Яндекс Маркет» передал полное управление контентом о товаре продавцам

Фото: Christin Hume / Unsplash

«Яндекс Маркет» сделал обновление, после которого у всех продавцов появились собственные карточки товаров — маркетплейс полностью перестал объединять контент от разных поставщиков на одной общей карточке.

Теперь продавцы будут управлять всем контентом по своему усмотрению: определять категорию товара, менять описание и название, самостоятельно или автоматически заполнять характеристики, добавлять или удалять фотографии и многое другое. Благодаря обновлению партнеры смогут создавать и развивать уникальные карточки и растить продажи только собственных товаров.

Также Маркет подскажет, насколько хорошо заполнена карточка товара. Например, понятное ли название выбрал продавец, подробно ли описал товар, качественные ли добавил изображения и видео и все ли характеристики перечислил. Каждую карточку алгоритмы оценят от 1 до 100. Это повлияет на место в выдаче так же, как описание товара, персональные предпочтения пользователя, цена, популярность среди покупателей, срок доставки и рейтинг магазина.

Ранее «Яндекс Маркет» поделился результатами опроса продавцов на маркетплейсах: 71 процент предпринимателей уверены, что качество контента влияет на продажи, 43 процента опрошенных считают, что оно увеличивает продажи любого товара, а 28 процентов — что фотографии, описание и подробная карточка играют решающую роль в условиях высокой конкуренции.

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      Алена Шаповалова
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