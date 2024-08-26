МО РФ: группировка «Запад» отбила атаку 12-й бригады спецназа «Азов» ВСУ

Бойцы группировки войск «Запад» Вооруженных сил России отбили атаку 12-й бригады украинского спецназа «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об боях с подразделением журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

По сообщению Минобороны, российским войскам также противостояли элитная Первая президентская и 4-я бригада нацгвардии Украины. Бои с этими подразделениями велись близ населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Табаевка Харьковской области, а также Стельмаховка, Макеевка и Невское Луганской народной республики.

В боях украинские подразделения потеряли до 480 военнослужащих, а также танк и 10 машин. Кроме того, российские военные из группировки «Запад» уничтожили три полевых склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее депутат Европарламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии Катержина Конечна направила письмо главе чешского МИД Яну Липавскому, в котором возмутилась из-за визита боевиков 3-й штурмовой бригады ВСУ в Чехию. В своем письме она назвала полк «Азов» «худшим проявлением украинского национализма и неонацизма».