Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 26 августа 2024Россия

Минобороны рассказало о боях российских войск с «Азовом»

МО РФ: группировка «Запад» отбила атаку 12-й бригады спецназа «Азов» ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы группировки войск «Запад» Вооруженных сил России отбили атаку 12-й бригады украинского спецназа «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об боях с подразделением журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

По сообщению Минобороны, российским войскам также противостояли элитная Первая президентская и 4-я бригада нацгвардии Украины. Бои с этими подразделениями велись близ населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Табаевка Харьковской области, а также Стельмаховка, Макеевка и Невское Луганской народной республики.

В боях украинские подразделения потеряли до 480 военнослужащих, а также танк и 10 машин. Кроме того, российские военные из группировки «Запад» уничтожили три полевых склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее депутат Европарламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии Катержина Конечна направила письмо главе чешского МИД Яну Липавскому, в котором возмутилась из-за визита боевиков 3-й штурмовой бригады ВСУ в Чехию. В своем письме она назвала полк «Азов» «худшим проявлением украинского национализма и неонацизма».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на вопрос о предъявленных Дурову во Франции обвинениях

      Зеленский рассказал об одном из самых крупных ударов по украинской инфраструктуре

      Тарантино обвинил Болдуина в трагедии на съемках

      Хирургам из клиники Хайдарова продлили домашний арест

      Россия резко нарастила вывоз мазута

      Ленардо Ди Каприо сняли в откровенном виде на отдыхе с возлюбленной

      В Москве высадят тысячи деревьев

      В Кремле заявили об особом внимании Путина к одному типу информации по СВО

      Путин позвонил Токаеву

      Путин оценил темпы роста российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше