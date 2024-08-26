Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

Стоимость самой дешевой квартиры в Сочи составила 9,4 миллиона рублей

Цена самой дешевой квартиры в Сочи на первичном рынке со сдачей в 2024 году, доступной для покупки на данный момент, составила 9,4 миллиона рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость».

За указанную сумму удастся приобрести квартиру-студию, расположенную в Хостинском районе города-курорта. Ее площадь — 17 квадратных метров.

Наиболее дорогая «первичка» в Сочи со сдачей в нынешнем году выставлена на продажу за 127 миллионов рублей. Речь идет о двухкомнатных апартаментах метражом 51 «квадрат». Они строятся в Центральном районе города.

Ранее в августе стало известно, что стоимость самой дешевой готовой «однушки» Москвы оценили в 4,52 миллиона рублей. За эту сумму новому хозяину достанется объект площадью 33 квадратных метра.