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14:45, 26 августа 2024Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

Стоимость самой дешевой квартиры в Сочи составила 9,4 миллиона рублей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Цена самой дешевой квартиры в Сочи на первичном рынке со сдачей в 2024 году, доступной для покупки на данный момент, составила 9,4 миллиона рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость».

За указанную сумму удастся приобрести квартиру-студию, расположенную в Хостинском районе города-курорта. Ее площадь — 17 квадратных метров.

Наиболее дорогая «первичка» в Сочи со сдачей в нынешнем году выставлена на продажу за 127 миллионов рублей. Речь идет о двухкомнатных апартаментах метражом 51 «квадрат». Они строятся в Центральном районе города.

Ранее в августе стало известно, что стоимость самой дешевой готовой «однушки» Москвы оценили в 4,52 миллиона рублей. За эту сумму новому хозяину достанется объект площадью 33 квадратных метра.

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      Полина Кислицына
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