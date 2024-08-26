Огромная жемчужина из реки ушла с молотка за 11 миллионов рублей

Знаменитая жемчужина Абернети ушла с молотка за 94 тысячи фунтов стерлингов

В Великобритании впервые выставили на аукцион и продали знаменитую жемчужину Абернети. Об этом сообщает Artnet.

Жемчужина весит 43,6 гранов (2,825 грамма) и считается одной из самых крупных, найденных в шотландских реках. Известна лишь одна, которая превосходит ее по размерам: она была найдена в середине XVI века и до сих пор украшает корону Шотландии — старейшую королевскую регалию в Британии.

Ожидалось, что в ходе торгов стоимость огромной жемчужины достигнет 77 тысяч долларов (семь миллионов рублей). В итоге ее купили еще дороже: она ушла с молотка почти за 94 тысячи фунтов стерлингов (11,3 миллиона рублей). Личность покупателя не разглашается, однако устроители аукциона заверили, что лот останется в шотландских руках.

Проданную жемчужину нашел легендарный искатель жемчуга Уильям Абернети. Это произошло в 1967 году где-то на реке Тей. Точное место искатель держал в секрете — опасался, что туда нагрянут соперники. Прежде чем ее нашли, жемчужина росла не меньше 80 лет.

Абернети считают последним настоящим мастером этого редкого ремесла. Знатоки утверждают, что он умел отличать мидии с жемчугом по одним лишь форме и размеру. Последователей у него не было, поскольку лов мидий запретили в 1998 году.

Ранее пара из американского штата Род-Айленд нашла жемчужину в моллюске во время ужина в ресторане. Возлюбленные решили, что украсят неожиданной находкой обручальное кольцо, когда соберутся пожениться.