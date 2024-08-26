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15:46, 26 августа 2024Мир

Попавший на территорию Польши беспилотник остался незамеченным военными

ВС Польши: военные хотели сбить неопознанный беспилотник, но не увидели его

Польские военные хотели сбить неопознанный беспилотник, который пересек границу страны, но не увидели его. О незамеченном летательном аппарате, попавшем на территорию государства, рассказал пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши Яцек Горышевский, сообщает РИА Новости.

«Мы все время наблюдали этот объект радиолокационными средствами. Туда были направлены дежурные пары истребителей и вертолетов для того, чтобы его идентифицировать», — сказал он.

По его словам, оперативный командующий уже был готов к авторизации уничтожения беспилотника, однако не было его визуальной идентификации, которая должна быть выполнена по закону в мирное время. Причиной отсутствия визуализации Горышевский назвал плохую погоду.

Ранее оперативный командующий вооруженных сил Польши генерал-майор Мацей Клиш сообщил, что на польскую территорию якобы влетел беспилотник. Он отметил, что инцидент произошел в 6:43, а объект, предположительно, находится на территории гмины Тышовце.

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