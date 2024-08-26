Попавший в больницу артист «Кривого зеркала» рассказал о самочувствии

Юморист Бандурин заявил, что чувствует себя нормально после госпитализации

Участник юмористической программы «Кривое зеркало», народный артист России Николай Бандурин, попавший в больницу, рассказал о своем самочувствии. Его слова приводит издание «Абзац».

«Я себя чувствую нормально. Сейчас нахожусь под капельницей. Когда выпишут — непонятно. Сегодня только придут результаты исследований», — заявил госпитализированный артист.

Юморист добавил, что после того, как его выпишут, он выйдет на сцену. По словам Бандурина, он планирует принять участие в фестивале «Юморина», а также провести гастроли на Дальнем Востоке.

25 августа стало известно, что Бандурина госпитализировали. Сообщалось, что врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма. Врачи назначили артисту ряд обследований.