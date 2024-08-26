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16:18, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Попавший в больницу артист «Кривого зеркала» рассказал о самочувствии

Юморист Бандурин заявил, что чувствует себя нормально после госпитализации

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Участник юмористической программы «Кривое зеркало», народный артист России Николай Бандурин, попавший в больницу, рассказал о своем самочувствии. Его слова приводит издание «Абзац».

«Я себя чувствую нормально. Сейчас нахожусь под капельницей. Когда выпишут — непонятно. Сегодня только придут результаты исследований», — заявил госпитализированный артист.

Юморист добавил, что после того, как его выпишут, он выйдет на сцену. По словам Бандурина, он планирует принять участие в фестивале «Юморина», а также провести гастроли на Дальнем Востоке.

25 августа стало известно, что Бандурина госпитализировали. Сообщалось, что врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма. Врачи назначили артисту ряд обследований.

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      Мария Большакова
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