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08:31, 26 августа 2024Россия

Появились подробности о врезавшемся в многоэтажку в Саратове БПЛА

Shot: врезавшийся в многоэтажку в Саратове БПЛА летел хвостовой частью вперед

Кадр: Telegram-канал SHOT

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который врезался в жилой многоэтажный дом «Волга-Скай» в Саратове, летел хвостовой частью вперед. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

Как предположило издание, подобная траектория может свидетельствовать о том, что российский город атаковал дрон самолетного типа по аэродинамической схеме «утка». Горизонтальное оперение у аппарата в Саратове, судя по видеокадрам, было расположено впереди основного крыла, пишет Shot.

Издание разузнало, что беспилотники с аналогичной аэродинамической системой уже применялись Вооруженными силами Украины (ВСУ) в прошлом, в том числе при попытке атаковать Москву.

26 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские дроны в Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что обломки одного из дронов попали в жилой дом в Саратове, пострадали два человека.

На месте происшествия продолжили работу экстренные службы, заверил Бусаргин.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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