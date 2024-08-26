Появились подробности о врезавшемся в многоэтажку в Саратове БПЛА

Shot: врезавшийся в многоэтажку в Саратове БПЛА летел хвостовой частью вперед

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который врезался в жилой многоэтажный дом «Волга-Скай» в Саратове, летел хвостовой частью вперед. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

Как предположило издание, подобная траектория может свидетельствовать о том, что российский город атаковал дрон самолетного типа по аэродинамической схеме «утка». Горизонтальное оперение у аппарата в Саратове, судя по видеокадрам, было расположено впереди основного крыла, пишет Shot.

Издание разузнало, что беспилотники с аналогичной аэродинамической системой уже применялись Вооруженными силами Украины (ВСУ) в прошлом, в том числе при попытке атаковать Москву.

26 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские дроны в Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что обломки одного из дронов попали в жилой дом в Саратове, пострадали два человека.

На месте происшествия продолжили работу экстренные службы, заверил Бусаргин.