Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:03, 26 августа 2024Экономика

Предсказано будущее криптовалюты Toncoin после задержания Дурова

Аналитик Самиев допустил рост курса Toncoin в случае освобождения Дурова

Фото: Albert Gea / Reuters

Криптовалюта Toncoin (TON), которая используется в Telegram, во многом ассоциирована с основателем мессенджера Павлом Дуровым, и именно от ситуации с его задержанием будет зависеть будущее TON, заявил в разговоре с «Лентой.ру» генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Сейчас на рынке стрессовая ситуация, большая неопределенность, потому что в ситуации с TON очень важен фактор именно личности Павла Дурова. Его влияние очень сильно, и от его судьбы будет зависеть то, что произойдет с курсом этой криптовалюты: будет он падать или нормализуется», — сказал Самиев.

Во многом на курс, по его словам, влияет и спекулятивный эффект, но он работает только первые несколько дней после значимого события.

«Фундаментальных предпосылок для обрушения TON нет. Но все будет зависеть от ситуации вокруг ареста и обвинения Дурова. Если его освободят, криптовалюта может взлететь в цене — думаю, кто-то из инвесторов даже предполагает заработать на этом и вкладывается в TON с таким расчетом», — допустил аналитик.

Ранее стало известно об обрушении Toncoin после задержания Дурова. Его задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, он является соучастником незаконных действий, производимых через Telegram. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ заявили о крупнейшем ударе российских сил

      Французская партия LFI потребует смещения Макрона

      Жительница Курской области рассказала о расстреле машин танками ВСУ

      Над российским регионом сбили четыре ракеты «Точка-У»

      Дурову продлили срок содержания под стражей

      Жена болеющего раком Кушанашвили заявила об отказе Лепса помочь ее мужу

      Во Франции назвали обвинения против Дурова бредовыми

      Американский наемник рассказал о хаосе в ВСУ

      Сервис для создания заметок прекратит работу в России

      Загитова объяснила одноразовое питание

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше