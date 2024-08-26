Предсказано будущее криптовалюты Toncoin после задержания Дурова

Аналитик Самиев допустил рост курса Toncoin в случае освобождения Дурова

Криптовалюта Toncoin (TON), которая используется в Telegram, во многом ассоциирована с основателем мессенджера Павлом Дуровым, и именно от ситуации с его задержанием будет зависеть будущее TON, заявил в разговоре с «Лентой.ру» генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Сейчас на рынке стрессовая ситуация, большая неопределенность, потому что в ситуации с TON очень важен фактор именно личности Павла Дурова. Его влияние очень сильно, и от его судьбы будет зависеть то, что произойдет с курсом этой криптовалюты: будет он падать или нормализуется», — сказал Самиев.

Во многом на курс, по его словам, влияет и спекулятивный эффект, но он работает только первые несколько дней после значимого события.

«Фундаментальных предпосылок для обрушения TON нет. Но все будет зависеть от ситуации вокруг ареста и обвинения Дурова. Если его освободят, криптовалюта может взлететь в цене — думаю, кто-то из инвесторов даже предполагает заработать на этом и вкладывается в TON с таким расчетом», — допустил аналитик.

Ранее стало известно об обрушении Toncoin после задержания Дурова. Его задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, он является соучастником незаконных действий, производимых через Telegram. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.