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15:36, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщение о готовности главы Крыма передать полуостров Украине оказалось фейком

Данные о готовности Аксенова передать Крым Украине оказались недостоверными

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Распространившееся в сети видео, на котором глава Крыма Сергей Аксенов якобы поздравляет Украину с Днем независимости, оказалось фейковым.

На видео глава региона заявляет, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перехватывают инициативу на поле боя, и в этой связи он готовит Республику Крым для передачи Украине. Он также выражает надежду на то, что Киев одержит победу. При этом за основу отредактированных нейросетью кадров взят ролик 2023 года, на котором глава полуострова поздравляет женщин с Днем матери.

Глава республики ранее предупреждал о повсеместном распространении фейков. «В ближайшие дни враг будет особенно активен на информационном фронте. Он будет распространять фейки, будет стараться посеять страх, панику и недоверие к власти, к нашим Вооруженным силам», — написал он в своем Telegram-канале. Аксенов призывал доверять только официальным источникам информации и не тиражировать слухи.

О том, что ролик, на котором глава Крыма якобы восхваляет Украину, фейковый, сообщил и советник главы республики Олег Крючков. «Враг начал вбросы. Переозвучивают президента России и главу Крыма с помощь нейросетей. Сделан это бред топорно, бестолково и вызывает только смех», — заявил чиновник.

Сообщение о том, что Аксенов готовит Крым к сдаче Украине, не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Алина Гончарова
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