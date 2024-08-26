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18:50, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщения о пропавшем с радаров российском военном Ту-95 не подтвердились

Сообщения о пропаже российского Ту-95 с радаров не нашли подтверждения

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Telegram-канал «Крымский ветер» в понедельник, 26 августа, опубликовал пост, в котором утверждалось, что с радаров якобы пропал военный российский самолет Ту-95. Однако данная информация не нашла реального подтверждения.

По данным украинского канала, воздушное судно направлялось с аэродрома в Энгельсе в сторону Харькова. При этом в качестве источника данных сведений указан неназванный представитель Вооруженных сил Украины. «Никто не знает, что случилось?» — говорится в сообщении.

В действительности все российские военные самолеты, выполнявшие боевые задачи 26 августа, судя по всему, вернулись на аэродромы базирования. Об этом свидетельствует отсутствие какой-либо подобной информации в других источниках, в том числе официальных — к примеру, в Telegram-канале Минобороны России. Также в сети не распространяются хоть какие-либо фото- и видеоматериалы возможных очевидцев случившегося.

Кроме того, стоит отметить, что с момента выполнения боевых задач до появления сведений о пропаже самолета прошло достаточно много времени — гораздо больше, чем требуется бортам, чтобы вернуться на место дислокации. Так, о взрывах в Киеве и воздушной тревоге на территории Украины сообщалось в период с 6 до 8 утра, в то время как пост «Крымского ветра» был опубликован лишь спустя семь часов.

Утверждения о пропаже российского военного Ту-95 с радаров не получили широкого распространения в СМИ — его тиражировали только украинские источники.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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