Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:41, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Стали известны подробности задержания Дурова

Прокуратура Парижа: Дурова задержали в рамках начатого 8 июля расследования
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали во Франции в рамках расследования, начатого 8 июля, заявили в прокуратуре Парижа. Подробности задержания предпринимателя стали известны ТАСС.

Как сообщили в прокуратуре, расследование ведется против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях. Уточняется, что Дурова допрашивают.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал задержание Дурова. «Арест основателя Telegram на французской земле произошел в рамках продолжающегося судебного расследования, и он ни в коем случае не является политическим решением», — отметил Макрон.

Материалы по теме:
Telegram — главное средство связи российских военных на СВО. Как задержание Павла Дурова может поставить их под удар?
Telegram — главное средство связи российских военных на СВО.Как задержание Павла Дурова может поставить их под удар?
25 августа 2024
Терроризм, отмывание денег, педофильский контент. Павел Дуров задержан во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Терроризм, отмывание денег, педофильский контент.Павел Дуров задержан во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
25 августа 2024

Павла Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже в Париже, куда он прилетел из Азербайджана, вечером 24 августа. Как считает следствие, основатель Telegram стал соучастником преступлений, совершаемых через мессенджер, в частности, сбыта и покупки наркотиков, а также распространения детской порнографии. Сообщалось, что во Франции Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
      Ксения Кривотулова
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил, что Павел Дуров задержан не из-за политики. В чем обвиняют главу Telegram?

      «Ахмат» пленил бойца ВСУ, который издевался над жителями Курской области. Он заявил, что ему стыдно

      Беспилотник приблизился на опасное расстояние к пассажирскому самолету и напугал пилота

      Незаконно перешедших границу ради любования российской природой французов задержали

      Адам Сэндлер описал свой стиль в одежде словами «семья смеется надо мной»

      Макрона обвинили в лицемерии из-за слов о Дурове

      Шольц пообещал увеличить масштабы депортации мигрантов

      Бывшего посла Украины в Казахстане осудили в России за разжигание ненависти

      В Узбекистане наказали сотни бородачей

      Россиянин вывез всех жителей обстреливаемой ВСУ деревни в Курской области и остался там

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше