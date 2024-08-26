Стали известны подробности задержания Дурова

Прокуратура Парижа: Дурова задержали в рамках начатого 8 июля расследования

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали во Франции в рамках расследования, начатого 8 июля, заявили в прокуратуре Парижа. Подробности задержания предпринимателя стали известны ТАСС.

Как сообщили в прокуратуре, расследование ведется против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях. Уточняется, что Дурова допрашивают.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал задержание Дурова. «Арест основателя Telegram на французской земле произошел в рамках продолжающегося судебного расследования, и он ни в коем случае не является политическим решением», — отметил Макрон.

Павла Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже в Париже, куда он прилетел из Азербайджана, вечером 24 августа. Как считает следствие, основатель Telegram стал соучастником преступлений, совершаемых через мессенджер, в частности, сбыта и покупки наркотиков, а также распространения детской порнографии. Сообщалось, что во Франции Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.

